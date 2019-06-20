HABER

Polisin şüphelendiği kişinin 40 suçtan arandığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurup araştırma yaptığı kişinin 10 ilde karşılıksız çek, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 40 suçtan arandığı belirlendi - Tutuklanan zanlı hakkında 18 suçtan 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası bulunduğu öğrenildi

Adana'da karşılıksız çek, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 40 suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Yeni Mahalle 4332 Sokak'ta şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üzerinden çıkan ehliyetin sahte olduğunu belirleyen ekip, kimliğini tespit etmek için araştırma başlattı.

Araştırmada zanlının Alaettin T. (42) olduğu ve 10 ilde karşılıksız çek, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 40 suça karıştığı, bunların 18'inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası verildiği ve tutuklamaya yönelik hapis cezası olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Selde mahsur kalan çobanlar kurtarıldıSelde mahsur kalan çobanlar kurtarıldı
Antalya'da büyük orman yangınlarının yaraları sarıldıAntalya'da büyük orman yangınlarının yaraları sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Çek dolandırıcılık para cezası şüpheli tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Astronot maaşları dudak uçuklatıyor!

Bu meslek herkesin hayalini süslüyor! İşte maaşı

Şans Topu sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Tek kişiye 1.6 milyon TL!

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Sayısal Loto sonuçları 19 Haziran: Tek kişiye 1 milyon TL

Günlük burç yorumları 20 Haziran Perşembe - Ay, Kova burcuna giriyor!

Ay, Kova burcuna giriyor!

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli terör operasyonu

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.