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Polisin şüphelendiği kişinin üzerinden tarihi sikkeler çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 08:07 | Son Güncelleme

Ankara'da üzerinden tarihi eser olduğu değerlendirilen 37 sikke ile bir heykel ele geçirilen kişi gözaltına alındı

Başkentte üzerinden tarihi eser olduğu değerlendirilen 37 sikke ile bir heykel ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altındağ'a bağlı Önder Mahallesi Karacakaya Caddesi'nde durumundan şüphelenilen A.M'yi durdurdu.

Yapılan kimlik tespitinin ardından A.M'nin üstünü arayan ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 37 sikke ile kuş figürlü küçük bir heykel buldu.

Gözaltına alınan A.M hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Ankara polis sikke tarihi eser

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