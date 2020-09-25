HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisin şüphelendiği otomobilden uyuşturucu madde çıktı

Polisin şüphelendiği otomobilden uyuşturucu madde çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 13:03 | Son Güncelleme

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde devriye attıkları sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurdular.

Polisin şüphelendiği otomobilden uyuşturucu madde çıktı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde devriye attıkları sırada şüphelendikleri bir otomobili durdurdular. Otomobil içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye attıkları sırada Yeni Mahalle’de otomobilin olağan dışı seyrettiğini fark ettiler. Durdurulan otomobil içinde bulunan şahısların K. A. ile H. A. olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramada ise 25 gram esrar maddesi, 15 gram metamfetamin maddesi ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Her iki şahıs göz altına alınırken Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Uykuya dalamıyorsanız bu hastalık sizi bekliyor olabilir! Uykuya dalamıyorsanız bu hastalık sizi bekliyor olabilir!
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Tekidağ'da ambarda yangın! Gözyaşları içerisinde izledi
Gözyaşları içerisinde izledi! Her şeyi yok oldu
Vatandaşlar tedirgin! Diyarbakır'da binlerce balık telef oldu
Bu görüntü paniğe neden oldu! Yetkililerden yardım istediler
Antalya'da ilginç görüntü: Akdeniz foku turistlerle yüzdü
Antalya'da ilginç görüntü: Akdeniz foku turistlerle yüzdü
Botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden gözaltına alındılar
Botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yeni gelişme!
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme! Pilotun ev hapsi kaldırıldı
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme!
Antalya'da panik anları! Denizde hortum çıktı
Panik anları! Denizde hortum çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.