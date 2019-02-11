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Polisin şüphelendiği şahın 5 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği A.Ç.

Polisin şüphelendiği şahın 5 yıl hapis cezasının olduğu öğrenildi

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği A.Ç. ismindeki şahsın kimlik sorgusunda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu ve kasten adam öldürme suçundan arandığını öğrendi.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticelerini veriyor. Devriye ekipleri uygulama esnasında bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekipleri şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şahsın kimlik kontrolünde kasten adam öldürme suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şüpheli A.Ç. hastane işlemlerinden sonra Cumhuriyet Polis Merkez Amirliği’ne teslim edildi.

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