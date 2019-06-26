HABER

Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 00:12 | Son Güncelleme

Denizli’de polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki otomobilden, pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı.

Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

Denizli’de polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki otomobilden, pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı. Otomobil içindeki biri uyuşturucu satmak suçundan aranması bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, 712 Sokak üzerinde park halinde şüpheli gördüğü bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ve pompalı tüfek ele geçirildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheliden Müslüm C.’nin (25) uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçundan aranmasının olduğu tespit edildi. Otomobil içinde yakalanan şüpheliler Müslüm C., Hasan C. (27) ile İlhan K. (26) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

Polisin şüphelenip aradığı otomobilden pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?
Fethiye'de feci kaza : 2 ölü, 6 yaralı Fethiye'de feci kaza : 2 ölü, 6 yaralı 
Hayvan otlatma kavgasında vurulan genç hayatını kaybettiHayvan otlatma kavgasında vurulan genç hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trafikte şoke eden görüntü! Aracını kalabalığın arasına sürdü

Trafikte şoke eden görüntü!

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.