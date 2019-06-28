HABER

Polisin takibe aldığı cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Van'da 6 ayda gerçekleştirilen 5 hırsızlık olayının şüphelisi cezaevi firarisi U.K, 300 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı

Van'da 6 ayda 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen cezaevi firarisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde son 6 aydaki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, 300 saatlik kamera kaydını inceleyerek, binaların en üst katındaki daireler ve havalandırma boşluğu ya da çatıdan sarkarak evlere giren, tanınmamak için farklı kıyafet ve aksesuarlar kullanan şüphelinin, 2017'de cezaevinden firar eden U.K. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda U.K. gözaltına alındı, evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 112 Acil Servis personeli ve kargocu kıyafetleri, peruk, sahte kimlikler ve çalınan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, "hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti, yağma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15 yıl 10 gün hapis cezası bulunan U.K. tutuklandı.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Kars'ta köylülerin domuz sürüsü ve ayı korkusuKars'ta köylülerin domuz sürüsü ve ayı korkusu
Çobanlardan kendilerine kız verilmemesini eleştiren valiye teşekkürÇobanlardan kendilerine kız verilmemesini eleştiren valiye teşekkür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezaevi firarisi hırsızlık Van

En Çok Okunan Haberler

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

G20 Liderler Zirvesi başladı!

G20 Liderler Zirvesi başladı!

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

F.Bahçe'nin eski yıldızından sürpriz transfer!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

Olay yaratan TRT'deki röportaj hakkında flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Son dakika! Kandil'e hava harekatı

Kandil'e hava harekatı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Dizi oyuncularına uyuşturucu gözaltısı!

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Çalıların arasına gizlemişler! Hepsi ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama: Müdahale edeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Süper Loto sonuçları 27 Haziran: 2. Devir ile büyük ikramiye 4 milyon TL’yi geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.