HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Polisin üflettiği alkolmetrede sınırı aştı! 'Hata var' dedi, yaptırdığı testle cezayı iptal ettirdi... Çoğu kişinin bilmediği "2 saat" detayı

Polisin üflettiği alkolmetrede sınırı aştı! 'Hata var' dedi, yaptırdığı testle cezayı iptal ettirdi... Çoğu kişinin bilmediği "2 saat" detayı

16.09.2024 14:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis kontrol noktasındaki denetimlerde üflediği alkolmetrede 0,52 promil akollü çıkan, sürücü çıkan sonuca inanamadı. Ehliyetine el konulan ve para cezası uygulanan sürücü U.Ö. alkolmetrede hata olabileceğini düşünerek 2 saat içinde hastaneye gitti ve kan testi yaptırdı. Burada 0.19 promil alkollü çıkan sürücü mahkemeye başvurarak el konulan ehliyetini geri aldı, para cezasını da iptal ettirdi.

Polisin üflettiği alkolmetrede sınırı aştı! 'Hata var' dedi, yaptırdığı testle cezayı iptal ettirdi... Çoğu kişinin bilmediği "2 saat" detayı

Milyonlarca sürücüye emsal olabilecek bir olay Ankara'da meydana geldi. Çankaya ilçesinde yaşayan U.Ö., 9 Ağustos akşamı otomobiliyle seyir halindeyken trafik uygulamasında polisin alkol testinde 0,52 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konularak, para cezası uygulandı.

2 SAAT SONRA HASTANEDE KAN TESTİ YAPTIRDI

Sürücü U.Ö., alkolmetrede hata olabileceğini düşünerek yaklaşık 2 saat sonra hastanede kan testi verdi.

HASTANEDE 0,19 PROMİL ÇIKTI

Kan testinde yasal sınırın altı olan 0,19 promil alkollü olduğu belirlenen U.Ö., avukatı Senem Yılmazel aracılığıyla Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.

thumbs_b_c_8efdd9911186c063bffb577e9b3ce9ad

MAHKEME VERİLEN CEZAYI İPTAL ETTİ

Hakimlik, yaptığı değerlendirmede, alkol testi ile kan testi arasında 101 dakikada maksimum 0,25 promil değişebileceğine hükmederek, cezanın iptal ve ehliyetin de iadesine karar verdi.

Mahkeme kararında, "İlk ölçüm saati ile hastanede alkol testi yapıldığı saat arasında 101 dakika vardır. Bu nedenle kandaki alkol miktarının ortalama 0,25 promil azaldığını kabul etmek zorunludur. Bu durumda ilk ölçüm saatinde itiraz edenin kanındaki gerçek alkol miktarının 0,44 promil olduğu anlaşıldığından itirazın kabul edilmesi ve ehliyetin iadesine karar verilmiştir" denildi.

'2-3 SAAT İÇİNDE KAN TESTİ YAPTIRMAK GEREKİR'

Avukat Senem Yılmazel, alkol testinde yasal sınırın 0,50 promil olduğunu hatırlatarak, "İtiraz için en geç 2-3 saat içerisinde adli tıp kurumuna veya sağlık kurumuna bağlı bir hastaneye gidilmesi gerekiyor. Kan testinde eğer 0,50 promilin altında tespit edilirse ceza tutanağından itibaren 15 gün içerisinde ilgili Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunulması gerekir. Buna göre hakimlik karar verir. Müvekkilim olay günü evinde otururken bir kadeh bira içmiş. Daha sonra ilerleyen saatlerde eşi de hamile canı turşu çekmiş. Eşi de gece alışveriş yapmak amacıyla dışarı çıkmış arabayla. Alkol ölçümü yapılmış. Ölçümde 0,52 promil tespit edilerek ehliyetine el konulmuş ve trafik cezası verilmiş kendisine. Kendisi Mamak Devlet Hastanesi'ne giderek kan aldırmış. Yapılan kan ölçümünde bu oranın çok daha altı olduğu tespit edilmiş. Ankara 3'üncü Sulh Ceza Mahkemesi de raporları inceleyerek cezanın iptalini ve ehliyetin geri verilmesine karar verdi" dedi.

thumbs_b_c_142203dce7eea4ee75c39ec83b82daf2

15 GÜN İÇİNDE EHLİYETİ İADE EDİLDİ

Yargıtay ve Danıştay'ın görüşüne göre her 1 saatte vücuttaki alkol promilinin 0,15 düştüğünün kabul edildiğini ifade eden Yılmazel, "Buna göre hızlıca adli tıp kurumuna veya herhangi bir devlet hastanesine başvuru yapmak gerekiyor. Ancak birkaç saat geçse de orada tutulan raporda bunlar yazmakta. Müvekkilime verilen kararla 15 gün içerisine ehliyeti iade edildi, para cezası da iptal edildi" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ehliyet alkolmetre sürücü belgesi
En Çok Okunan Haberler
Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti!

Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti!

Maaşına yapılan zammı beğenmedi, yöneticilerine attığı mail yüzünden işinden kovuldu: Zammı iade ediyorum, kim belirlediyse kendi aralarında paylaşsınlar

Maaşına yapılan zammı beğenmedi, yöneticilerine attığı mail yüzünden işinden kovuldu: Zammı iade ediyorum, kim belirlediyse kendi aralarında paylaşsınlar

Bilal Erdoğan'ın EYT ve Suriyeli çıkışına Özgür Özel'den tepki

Bilal Erdoğan'ın EYT ve Suriyeli çıkışına Özgür Özel'den tepki

Zonguldak’ta kaçak maden ocağının sahiplerinden korkunç olay!

Zonguldak’ta kaçak maden ocağının sahiplerinden korkunç olay!

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.