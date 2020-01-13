HABER
  4. Polisin uygulama esnasında durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı

Polisin uygulama esnasında durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, polisin yol-kontrol faaliyetlerinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, dün Ankara yolu üzerindeki trafik uygulama noktasında yapılan yol-kontrol ve arama faaliyetleri sırasında bir şüpheli araç durduruldu.

Polisin uygulama esnasında durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah çıktı

Eskişehir’de, polisin yol-kontrol faaliyetlerinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince, dün Ankara yolu üzerindeki trafik uygulama noktasında yapılan yol-kontrol ve arama faaliyetleri sırasında bir şüpheli araç durduruldu. Araç sürücüsüne yapılan GBT sorgusunda, ’Kaçırılma ve Alıkonulma’ suçundan hakkında arama kaydı bulunan D.A. isimli kadın olduğu tespit edildi. Şüpheli kadın araçtan indirilerek üzerinde ve çantasında yapılan aramada ise, 36,7 gram Metamfetamin uyuşturucu maddesi, 7,65 milimetre ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet şarjör ile 14 adet fişek ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden yargılanacakUrla Belediyesi eski Başkanı Oğuz, 'terör örgütü üyeliği'nden yargılanacak
Müşterisini öldüren işletme müdürü tutuklandıMüşterisini öldüren işletme müdürü tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Sağlık Bakanlığı 'çok acele' koduyla 81 ile gönderdi! 'Kullanımını durdurun'

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Süleyman Soylu korkuttu! Canlı yayında rahatsızlandı

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

Lüks otomobili çaldı, JASAT dedektiflerinden kaçamadı

Düğünde dehşet! Damat düğünde vuruldu, vuran kardeşi çıktı

Düğünde dehşet! Damat düğünde vuruldu, vuran kardeşi çıktı

İstanbul'da kamyonet önce taksiye, ardından direğe çarptı! Tramvay seferleri aksıyor

İstanbul'da tramvay seferlerini aksatan kaza!

İstanbul Büyükada'da 'atlarımızı geri verin' eylemi!

'Atlarımızı geri verin' eylemi!

Ayşe Acar cinayetinde yeni gelişme! Öldürmeyi planladığı mektubunda ortaya çıktı

Ayşe'yi öldürmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Düzce'de otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye şoför yetiştirdi

Otobüste korkutan an! Acile yetiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.