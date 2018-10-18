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Polisin uyuşturucu şüphelilerini kovalama anı DHA kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

 BURSA’nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Polisin uyuşturucu şüphelilerini kovalama anı DHA kamerasında

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. İçerisinde bir miktar uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı. Polisin takibi ve şüphelilerin yakalanma anı ise DHA kameralarına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde devriye gezen polis ekipleri Sanayi bölgesinde içerisinde 3 kişinin bulunduğu 16 HF 515 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak polislerin 'dur' ikazına uymayan otomobildeki kaçarak uzaklaştı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamacanın ardından 3 şüphelinin bulunduğu otomobil, polis ekiplerince Turgutalp Mahallesinde durduruldu. Nefes kesen takibin ardından otomobilde yapılan aramada bir miktar metanfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan S.H., A.D. ve F.Ş. gözaltına alındı.
Bu arada şüpheliler ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalama anı DHA kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Polisin uyuşturucu şüphelilerini kovalama anı DHA kamerasındaPolisin uyuşturucu şüphelilerini kovalama anı DHA kamerasındaPolisin uyuşturucu şüphelilerini kovalama anı DHA kamerasındaPolisin uyuşturucu şüphelilerini kovalama anı DHA kamerasında

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