Polis’in vatandaşlara yönelik kötü muamele iddiaları ciddi oranda azaldı

Son iki yılda polisin, vatandaşlara yönelik kötü muamele ve işkence iddiaları yüzde 90 oranında azaldı.

Edinilen bilgiye göre, emniyet personeline yönelik, vatandaşlara işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin şikâyetlerde büyük oranda düşüş yaşandı. CİMER ve diğer yollarla yapılan başvurular, son 2 yılda yüzde 90 oranında azaldı.

Milletin bütünlüğünü, güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak için terör başta olmak üzere tüm suç ve suç örgütleri ile etkin mücadele eden kolluk birimlerine yönelik bazı çevrelerin "polisin işkence ve kötü muamele yaptığı" yönündeki abartılı eleştirilerinde gerçeklik payı olmadığını başvurular ortaya koydu.

Genel rakamlara bakıldığında, 2016 yılında polisin kötü muamele yaptığına yönelik 302 şikayet gelirken, bu sayı 2017 yılında 165’e geriledi. 2018 yılında ise 28’e düşen bu rakam böylece, son iki yılda polisin kötü muamele yaptığına yönelik şikayetlerin yüzde 90 oranında düştüğünü ortaya çıkardı.

2018’de 45 disiplin soruşturması

İşkence ve kötü muameleye dair gelen her şikayet, titizlikle inceleyen İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetleri hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin yürütülen disiplin tahkikatları kapsamında 2018’de 45 personele disiplin soruşturması başlatırken, 33 personelin soruşturması hala devam ediyor.

Ayrıca, emniyet ve jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin adli tahkikatlar da azalma görüldüğü, buna göre; 2016 yılında 99 adli soruşturma yürütüldü. 2017 yılında bu sayı 33’e gerilerken, 2018 yılında ise sayının 13 adli soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Türkiye aleyhine verdiği kararlar çerçevesinde, işkence yasağı ile ilgili 2015 yılında yapılan 2 başvuruda "hak ihlali" kararı verilirken, 2016 ve 2017 yılında hak ihlali olmadığı yönünde kararlar verildi.

