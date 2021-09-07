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Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!

07.09.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dar gelirli ailelerin çocuklarının bulunduğu sınıfı ziyaret eden polis memurları, öğrencilere çanta ve kırtasiye dağıttı. Çantası olmadığı öğrenilen bir kız öğrenci, polisin hediye ettiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı.

Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte dar gelirli ailelerin çocuklarının okuduğu okulların tespit edilerek buradaki çocuklara çanta ve kırtasiye yardımı yapılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine sahaya çıkan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili-Akarcalı İlkokulunda 70 öğrenci tespit etti.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİNİ ANLATIP ÇANTA DAĞITTILAR

Birinci sınıfa yeni başlayan 70 öğrenciye polisler çanta ve kırtasiye alarak okulun yolunu tuttu. Polisler sınıflara girip önce öğrencileri maske ve mesafe konusunda uyarıp daha sonrada çanta ile kırtasiye malzemelerini dağıttı. Tarım işçisi ailelerin çocukları, ilk kez polis gördüklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

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ÇANTAYA SARILIP HİÇ BIRAKMADI

Çocuklardan Şeyma Duman ve Belinay Koyunsever ise babaları çanta alamadığı için okula çantasız geldiklerini, polis çanta verince çok mutlu olduklarını ifade etti. Belinay Koyunsever polisin verdiği çantaya sarılıp onu hiç bırakmadı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Adana
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kendim almış gibi sevindim.

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