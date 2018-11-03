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Polisin yakaladığı düzensiz göçmen doğum yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

İzmir'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yakalanan düzensiz göçmenler arasında yer alan Orta Afrikalı kadın, hastanede doğum yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste bulunan ve yasa dışı geçişe hazırlandığı belirlenen yabancı uyruklular arasında yer alan Orta Afrikalı Aisha Traone, erkek bebek dünyaya getirdi.

Dün Basmane semtinde polisin şüphelenerek durdurduğu minibüste yakalandıktan hemen sonra fenalaşan ve ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkedilen 25 yaşındaki Aisha Traone, doğum yaptı.

Anne ve erkek bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bebekle birlikte toplam 56 düzensiz göçmenden oluşan grup, emniyetteki işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

- 600 dolara anlaşmışlar

Öte yandan göçmenlerin ifadelerinde kendilerini lastik botla Yunanistan'a geçirme vaadinde bulunan organizatörlerle ortalama 600 dolara anlaştıklarını belirttikleri öğrenildi.

Olayda yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddiasıyla yakalanan E.K'nın (50) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polisin ele geçirilen minibüste yaptığı incelemede ise plakasının sahte olduğu, düzenli bakımlarının yapılmadığı ve fren sisteminin arızalı olduğu tespit edildi.

- Olay

Basmane semtinde devriye görevi yürüten Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 34 BB 8255 plakalı minibüse "dur" ihtarında bulunmuş, kovalamaca sonucu durdurulan minibüste yasa dışı geçişe hazırlandığı belirlenen 55 yabancı uyruklu yakalanmıştı.

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