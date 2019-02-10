Polisin yakaladığı şüphelinin üzerinden ruhsatsız silah çıktı

Ordu’nun İkizce ilçesinde polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin üzerinden ruhsatsız silah çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı’nda kaçmaya çalışan aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunan Remzi K. (49) isimli şahıs indirilerek üst araması yapıldı. Üzerinden bir adet numarası silinmiş ruhsatsız silah çıkan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan Remzi K., adliyeye sevk edildi.
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