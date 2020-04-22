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Polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz sürücüden şoke eden yanıt

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2020 09:50 | Son Güncelleme

Denizli’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü şahıslar kovalamaca esnasında çarptıkları polis aracında 1 polisin yaralanmasına neden oldu. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslardan biri ise gazetecilerin ‘neden kaçtınız?’ sorusunu alkolünde etkisi ile ‘yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum’ şeklinde küstahça yanıtladı.

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi üzerinde meydana geldi.

Havaya ateş ederek seyir eden midibüs ihbar üzerine takibe alındı. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şahıslar Necip Ali Caddesi üzerinde polis ekiplerinin yolu kapatması üzerine geri kaçmaya çalıştı. Geriye doğru ilerlediği sırada arkasında bulunan polis aracına çarparak durdu. Kazaya karışan polis aracında bulunan Muhammet E. isimli polis memuru hafif yaralandı. Kazaya rağmen polis memurları, araçta bulunan Alican G., Yiğit Ü. ve ismi henüz bilinmeyen şahsı yakalandılar. Polis ekiplerinin sağlık ve takviye ekip istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Midibüsün şoförü olan Yiğit Ü.'nün ise ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi.

"YARIŞMACI ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından şahıslar gözaltına alındı. Yiğit Ü. isimli şahıs, gazetecilerin ‘neden kaçtınız?’ sorusuna cevabı ise pişkince ‘Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum’ oldu.

ALKOLLÜ ŞAHISLARA 9 BİN TL CEZA

Midibüs şoförü olan Yiğit Ü.’ye ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından 9 bin TL ceza işlemi uygulandığı öğrenildi. Kazada yaralanarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan polis memuru Muhammet E.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Kaza polis

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