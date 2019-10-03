Polisiz diyerek turisti gasp ettiler, arabayla üzerinden geçtiler

Kendilerini polis olarak tanıtıp turistleri gasp eden, bir turisti hareket halindeki araçtan attıktan sonra otomobille üzerinden geçen iki şüpheli yakalandı. Olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi İskele Sokak’ta 31 Temmuz Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu J.G. (22), bir aracın içerisinde bulunan iki kişi tarafından otomobilin yanına çağrıldı. Aracın içerisinde bulunanlar J.G.’ye ellerinde bulunan sahte “Polis” rozetini göstererek kendisinden araca binmesini istedi. Şüpheliler, J.G.’nin araca binmesinin ardından üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu, bu yüzden arama yapacaklarını söyledi.

Turisti hızla giden araçtan yola attılar

Aracı çalıştırarak hareket eden şüpheliler J.G.’nin üzerinde bulunan cüzdan, cep telefonu, altın kolye gibi değerli eşyaları alıp 200 metre kadar ilerledikten sonra J.G’yi hareket halindeki araçtan dışarı attı. Bir anda yola savrulan J.G.’nin üzerinden önce şüphelilerin kullandığı araç, ardından yoldan geçen ve J.G’yi ilk anda fark edemeyen bir başka otomobil geçti. Yerde acılar içerisinde kıvranan J.G.’yi gören sürücü aracından inerek onun yanına geldi ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 personeli, ağır yaralı J.G.’yi ambulansla hastaneye götürdü. Vücudunun birçok yerinde ezilme ve kırıklar olduğu görülen J.G. kaldırıldığı hastanede bir gün boyunca yoğun bakımda tutuldu.