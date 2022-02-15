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  4. Polisle kantara giden fazla tonaj yüklü TIR'ını şoförü aracı terk edip kaçtı

Polisle kantara giden fazla tonaj yüklü TIR'ını şoförü aracı terk edip kaçtı

15.02.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da polisin yaklaşık 10 ton fazla yük bulunduğu ihbarı üzerine durdurulan ve tartılması için kantara götürülen TIR'ın kimliği belirlenemeyen şoförü, aracı terk edip kaçtı.

Polisle kantara giden fazla tonaj yüklü TIR'ını şoförü aracı terk edip kaçtı

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, tuz taşıyan TIR'ı yaklaşık 10 ton fazla yük bulunduğu ihbarı üzerine durdurdu. Yapılan incelemede TIR'da normalin üzerinde yük bulunduğu belirlendi.

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10 KİLOMETRE POLİS EŞLİĞİNDE GİTTİ

Polis, yükün ne kadar fazla olduğunu belirlemek ve ona göre cezai işlem uygulamak için TIR'daki yükün tartılması için kantara götürülmesi kararını verdi. Kantara gitmek için yaklaşık 10 kilometre polis eşliğinde giden TIR şoförü, bir anda takibi bırakıp yakındaki bir dinlenme tesisine girdi.

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TIR'I BIRAKIP KAÇTI

Burada park ettiği TIR'ın kapısını kilitleyen sürücü, aracı terk edip kaçtı. Bunun üzerine polis, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı. TIR'ın çilingir yardımıyla kilitli olan kapısı açılıp, çekici yardımıyla kantara götürüleceği ve ardından şoför ve sahibi hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi. (DHA)

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