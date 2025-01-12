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  4. Polisle kovalamaca sonucu yakalandı! Sözleriyle herkesi güldürdü

Polisle kovalamaca sonucu yakalandı! Sözleriyle herkesi güldürdü

12.01.2025 20:40
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Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kısa süren kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Genç sözleriyle herkesi güldürdü.

Polisle kovalamaca sonucu yakalandı! Sözleriyle herkesi güldürdü

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üniversite yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine otomobile ‘dur' ihtarında bulundu.

Frene başmak yerine gaza basıp kaçmaya başlayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca Asayiş Şubesi ekiplerinin de desteğiyle aracın yakalanmasıyla kısa sürede son buldu.

GENÇ SÜRÜCÜ POLİSİ VE ARKADAŞINI GÜLDÜRDÜ!

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Araçtan inen genç sürücü Ç.A. yapılan kontrolde 1.70 promil alkollü çıktı. Yapılan kontrollerin ardından ceza işlemleri için polis otosu başına getirilen Ç.A., sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Yöresel üslubu, esprileri ve rahat tavırları ile genç sürücü hem polisi hem de arkadaşını güldürdü. Yöresel üslubu ve doğaçlamasıyla da gülümseten gencin polis ile diyalogu da kameraya yansıdı.

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ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN POLİS MEMURUNA: "HERHALDE ABİ İŞE YENİ GİRDİ"

Polisin açıklama yapmasına rağmen “Benim ehliyetimi ver de gideyim abi” diyen alkollü sürücü, özel telefonuyla mesajlaşan polis memurunun telefon yazışmalarına bakarak, “Sana bakıyordum ne yazıyorsun diye. Ben yazayım mı? Yapmasan iyiydi ama” dedi. Polis ceza ve tutanak yazdığı sırada esprilerine devam eden genç, “Valla abi 100 lira param var. Nasıl gideceğim diye onu düşünüyorum. O kadar para yazdın da. Detaylı o kadar yazıyorsun da. Yazma ne yapacaksın da. 6 ay aldı ehliyeti, ‘Vermem' diyor. Abi daha hala yazıyor. Bana yazmasa keşke. Herhalde abi işe yeni girdi, yazıyor da. Aksaray'a geldim gezmeye, ben geri gideyim ne yapayım da. Sen beni gördün, ben seni gördüm, gideyim” dedi.

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Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267, saygısızca araç kullanmaktan 993 ve ‘dur' ikazına uymamaktan 2 bin 167 lira olmak üzere toplam 12 bin 427 lira ceza kesildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücünün aracı yanında bulunan arkadaşına teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü polis
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