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  4. Polisle tartışan adam Dilan Polat'ı örnek gösterdi: "Onu niye bıraktılar abi? Dünyayı yediler"

Polisle tartışan adam Dilan Polat'ı örnek gösterdi: "Onu niye bıraktılar abi? Dünyayı yediler"

22.08.2024 16:52
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22.08.2024 16:52
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Dilan Polat'ın tutuklanması kadar tahliyesi de gündem yarattı. Türkiye'nin konuştuğu tahliye kararı, gerek sokakta gerek sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Öyle ki polisin hakkında işlem yaptığı bir şahıs, tepkisini Dilan Polat'ı örnek göstererek dile getirdi "Dilan Polat'ı niye bıraktılar abi? Biz birini tehdit ediyoruz içeriden dışarı çıkamıyoruz, dünyayı yediler"

Dilan Polat'ın tahliye edilmesi bir anda gündem yarattı. Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Polat hakkında mahkeme tahliye kararı vermiş, Polat cezaevinden çıkmıştı.

POLİSLE TARTIŞAN ADAMIN 'DİLAN POLAT' İSYANI

Dilan Polat'ın tutuklanması kadar tahliyesi de çok konuşuldu. Öyle ki İstanbul'da polisle tartışan bir şahsın kendisini savunurken kullandığı ifadeler 'Dilan Polat'a kadar uzadı.

"ONU NİYE BIRAKTILAR? DÜNYAYI YEDİLER"

Polise tepki gösteren şahsın "Dilan Polat'ı niye bıraktılar abi? Biz birini tehdit ediyoruz içeriden dışarı çıkamıyoruz, dünyayı yediler" dediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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İşte gündem yaratan o diyalog:

- Dilan Polat'ı niye bıraktılar abi? Biz birini tehdit ediyoruz içeriden dışarı çıkamıyoruz, dünyayı yediler.

  • Sessiz ol! Milleti niye rahatsız ediyorsun?

- Rahatsız olan biri mi var?

  • Kardeşim ben rahatsız oluyorum.

- Sen mi oluyorsun?

  • Evet. Oğlum rahatsız ettin iki dakikada!

- İki dakikada seni rahatsız mı ettim?

  • Evet ettin!

- Siz de beni rahatsız ettiniz.

  • Sana idari işlem yapıyoruz. Tamam mı hayırlı olsun.

- Ya bak bunu unutma!

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Dilan Polat
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