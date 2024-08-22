Polisle tartışan adam Dilan Polat'ı örnek gösterdi: "Onu niye bıraktılar abi? Dünyayı yediler"

Dilan Polat'ın tahliye edilmesi bir anda gündem yarattı. Kasım ayından bu yana kara para akladıkları gerekçesiyle cezaevinde bulunan Polat hakkında mahkeme tahliye kararı vermiş, Polat cezaevinden çıkmıştı.
Dilan Polat'ın tutuklanması kadar tahliyesi de çok konuşuldu. Öyle ki İstanbul'da polisle tartışan bir şahsın kendisini savunurken kullandığı ifadeler 'Dilan Polat'a kadar uzadı.
Polise tepki gösteren şahsın "Dilan Polat'ı niye bıraktılar abi? Biz birini tehdit ediyoruz içeriden dışarı çıkamıyoruz, dünyayı yediler" dediği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte gündem yaratan o diyalog:
- Dilan Polat'ı niye bıraktılar abi? Biz birini tehdit ediyoruz içeriden dışarı çıkamıyoruz, dünyayı yediler.
- Rahatsız olan biri mi var?
- Sen mi oluyorsun?
- İki dakikada seni rahatsız mı ettim?
- Siz de beni rahatsız ettiniz.
- Ya bak bunu unutma!
Karşılık mı vereceksin?