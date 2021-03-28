Polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ile oğlu ve kızı serbest bırakıldı

Karabük’te yeni tip korona virüs denetimleri sırasında kimlik soran polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan anne ile oğlu ve kızı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Dün meydana gelen olayda Karabük’ün en işlek caddesi olan Kemal Güneş’te korona virüs denetimleri kapsamında uygulama yapan Yunus Timleri, Doğukan S.’dan kimliğini istedi. İddiaya göre, elinde poşetler olduğu için kimlik numarasını veren şahıs daha sonra tartışmaya başladı. Bu sırada dükkanda alışveriş yapan gencin annesi ve kız kardeşi de olaya müdahale olunca tartışma büyüdü. Pasaja giren Doğukan S.’nin arkasından koşan polisler genci karakola getirmek için tutuğu sırada kız kardeşi A.A.K.’nin saldırısına uğradı.

Hırsını alamayan ve yüzde 54 engelli raporu olduğu öğrenilen genç kızın berber dükkanı önünde bulunan tabure ile polislere atmak isterken diğer polis tarafından engellendiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan arbede sonra anne Arzu K. ve oğlu Doğukan S. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, kız kardeşi A.A.K. ise hastaneye kaldırılarak müşahade altına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğukan S. ve kız kardeşi A.A.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, anne Arzu K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adliyeden çıktıktan sonra Doğukan S. gazetecilere açıklamalarda bulundu.