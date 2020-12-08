HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisler, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu’na çocuk oyun alanı kurdu

Polisler, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu’na çocuk oyun alanı kurdu

08.12.2020 16:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği içine çocuklar için oyun alanı kuruldu.Temel amaçlarından biri, aile içinde meydana gelen ve sesini en yakınlarına dahi duyuramayan toplumda dezavantajlı olarak değerlendirilen kadınların korunması için kurulan Samsun’un İlkadım ilçesindeki Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği örnek bir uygulama başlattı.

Samsun’da İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği içine çocuklar için oyun alanı kuruldu.
Temel amaçlarından biri, aile içinde meydana gelen ve sesini en yakınlarına dahi duyuramayan toplumda dezavantajlı olarak değerlendirilen kadınların korunması için kurulan Samsun’un İlkadım ilçesindeki Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği örnek bir uygulama başlattı. Şiddete maruz olan kadınlar ile birlikte emniyete gelerek ifade veren kadınların yanındaki çocukların tanık oldukları olayları annesinin ifadesi alınırken yeniden dinleyerek mağdur olmaması için oyun alını oluşturuldu. Aileleri ifade veren çocuklar İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nin koridoruna polisler tarafından kurulan oyun alanında oyun oynayıp, yeniden bir travma yaşamasının önüne geçiliyor.
Polislerce kurulan oyun alanı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklamasıTürk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması
İşte KYK burs ve kredi taahhütname onayı için son gün!İşte KYK burs ve kredi taahhütname onayı için son gün!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma: Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Pitbull dehşeti! Polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Gören polisi aradı! 48 yaşındaki kadından kahreden haber

Gören polisi aradı! 48 yaşındaki kadından kahreden haber

Annesi fark ettiğinde çok geçti! Afyonkarahisar'da 1 yaşındaki bebeğin feci ölümü

Fark ettiğinde çok geçti! 1 yaşındaki bebeğin feci ölümü

CTE memur alımı başvurusu nasıl yapılır? CTE 400 idare memuru alımı şartları neler? CTE memur alımı 2020 başvurusu ne zaman bitiyor?

CTE memur alımı başvurusu ne zaman bitiyor?

Bursa'da ceylan derisi üzerine yazılmış Ester kitabı ele geçirildi

Yaklaşık 2 bin 400 yıllık! Bursa'da ele geçirildi

İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kısıtlama' açıklaması

Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili flaş gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.