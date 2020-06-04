Polisler artık elektroşok cihazı mı kullanacak? MHP'li isimden kanun teklifi

Kanun teklifinin temel nedenini fiili saldırıya maruz kalan polislerin ateşli silahlardan önce uyarıcı ve caydırıcı bir teçhizata sahip olunması, ateşli silahlara bağlı istenmeyen olayların önlenmesi, polislere saldıran ve direnen şahısların direncinin kırılması ve sahada görevli ekiplerin daha da güçlendirilmesi olarak açıklayan MHP Milletvekili Öztürk, bazı ülkelerde bu cihazın kullanıldığını aktardı.

Kanun teklifi hakkında TBMM’de bir açıklama yapan MHP’li Öztürk; “Günümüzde emniyet güçlerimiz çok ağır şartlar altında görev yapmaktadır. Polisimiz bir yandan mesleğini iyi icra edebilmek için gayret gösterirken, diğer yandan da sorumluluklarını ve göreviyle ilgili hukuki süreçleri gözetmektedir. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere; özellikle korona virüs salgınıyla mücadele döneminde iş yükü artan güvenlik güçlerimize yönelik fiziki saldırılarda da artış söz konusudur. Emniyet güçlerimize yönelik artan fiili saldırılardan da görülmektedir ki; toplumsal güvenliğin sağlanması ve suçla mücadele etmeleri konusunda, güvenlik kuvvetlerine yeteri kadar etkili ve caydırıcı hukuki yetkilerin tanınmasının yanında, yeni teçhizatların kullanılması ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda; halen çok sayıda demokratik ve gelişmiş ülkenin, elektroşok cihazı olarak tanımlanan teçhizatı güvenlik birimlerince kullandığını görmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya; Fransa, İtalya, Kanada, İsviçre gibi ülkeler uzun süreden beri söz konusu cihazları kullanan ülkeler arasındadır. Elliyi aşkın ülkenin elektroşok cihazını kulanım amaçlarına bakıldığında; yanlışlıkla ateş alan silahla yaralama veya ölümle sonuçlanabilen olayların önüne geçilmesi, polise yönelik herhangi bir fiili saldırıda ateşli silahtan önce uyarıcı ve caydırıcı niteliğinin gözetilmesi gibi önemli nedenlerin olduğu görülmektedir. Konu bu kapsamda değerlendirildiğinde; elektroşok cihazının, ülkemiz emniyet güçleri tarafından da kullanabilmesiyle çok sayıda istenmeyen olayın da önüne geçilebileceği değerlendirilmektedir” dedi.