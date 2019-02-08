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Polisler bu sefer ‘can’ kurtarmak için ‘kan’ verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya tarafından başlatılan ‘Kurumsal kan bağışı’ kampanyası kapsamında hayat kurtartmak için hayatlarını her türlü tehlikeye atan polisler kan bağışı kampanyasına katılarak gönüllü oldular.Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kan bağışı için gönüllü olan personeli ziyaret ederek teşekkür etti.

Polisler bu sefer ‘can’ kurtarmak için ‘kan’ verdi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya tarafından başlatılan ‘Kurumsal kan bağışı’ kampanyası kapsamında hayat kurtartmak için hayatlarını her türlü tehlikeye atan polisler kan bağışı kampanyasına katılarak gönüllü oldular.
Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kan bağışı için gönüllü olan personeli ziyaret ederek teşekkür etti. Kampanya ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Aktaş, kan bağışının vatandaşın temel görevlerinden biri olarak algılanması gerektiğini söyledi. Kan bağışının her dönem için önemli bir destek olduğunu kaydeden Aktaş, “Barış zamanında verilecek kanlar hem sıkıntılı dönemlerde, operasyonel dönemlerde icra edilen faaliyetlere destek hem de normal ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ihtiyaçlarımızı gidermek adına stok anlamında çok ciddi bir katkı sunacaktır” dedi.
Bağışın toplumsal duyarlılığı arttırmak adına faydalı olduğunu ifade eden Aktaş şöyle devam etti:
“Her zaman kan bağışında bulunmak elzemdir, faydalıdır hem de toplumsal duyarlılığı arttırmak adına faydalıdır. Bizde Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya’nın geçen hafta başlatmış olduğu kampanyaya katkı sunmak üzere Giresun polisi olarak personelimiz ile icra ediyoruz. Zaman zaman periyodik aralıklarla bu kampanyamız bu bağışlarımız devam edecektir ben yetkili arkadaşlara ve personele teşekkür ediyorum.”
Kızılay Giresun Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Zihni Ataman ise kış aylarında kan stoklarındaki düşüşe dikkat çekerek emniyetin bu dönemlerde her zaman yardımcı olduğunu belirtti.
Hedeflerin kan ve ürünlerinin ihtiyaç sahiplerini ulaşabilmesi olduğunu vurgulayan Ataman, “Toplumumuzun her kesimine sesleniyoruz ‘Kan sürekli bir ihtiyaçtır, acil bir ihtiyaç değildir’ biz başımıza gelemeden bu olayı anlayamaya biliyoruz. Duyarlılık, farkındalık için emniyetimiz tekrar burada bir adım attı. Bizim temel hedefimiz tüm hastalarımızın ve ihtiyaç sahiplerimizin kan ve ürünlerinin ihtiyaçlarını karşılanması. Bizim hedefimiz bir sayı değil toplumumuzun tüm kesimlerinin yeterli ve ihtiyacını karşılayacak düzeyde bu kan ve ürünlerine ulaşabilmesidir” ifadelerini kullandı.

Polisler bu sefer ‘can’ kurtarmak için ‘kan’ verdi

Polisler bu sefer ‘can’ kurtarmak için ‘kan’ verdi

Polisler bu sefer ‘can’ kurtarmak için ‘kan’ verdi

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