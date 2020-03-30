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  4. Polisler çocukları eğlendirmek için sokakta dans ettiler

Polisler çocukları eğlendirmek için sokakta dans ettiler

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2020 10:48 | Son Güncelleme

Andorra'da polis ekiplerinin dans ettikleri anlar renkli görüntüler oluştururken, o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Andorra'da polis ekipleri evlerinden çıkamayan çocukları eğlendirmek için 'Baby Shark' şarkısı eşliğinde dans etti.

Polislerin dans etme çabaları izleyenleri güldürürken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.


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Andorra polis dans

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