Polisler çocukları eğlendirmek için sokakta dans ettiler

Andorra'da polis ekipleri evlerinden \u00e7\u0131kamayan \u00e7ocuklar\u0131 e\u011flendirmek i\u00e7in 'Baby Shark' \u015fark\u0131s\u0131 e\u015fli\u011finde dans etti.\nPolislerin dans etme \u00e7abalar\u0131 izleyenleri g\u00fcld\u00fcr\u00fcrken, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sosyal medyada b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Taksilerde koronavir\u00fcs uygulamas\u0131 ba\u015flad\u0131!Kayserili gen\u00e7 geli\u015ftirdi! 'AKG 020' ad\u0131n\u0131 verdiKoronavir\u00fcs do\u011fal hayata yarad\u0131: Bal\u0131klar ve ku\u011fular geri d\u00f6nd\u00fc