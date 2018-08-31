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Polisler, düğünde önce silah atılmaması konusunda uyardı, ardından oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polis ekipleri, denetime gittikleri bir düğünde, davetlileri silah ve havai fişek atmamaları konusunda uyardı, ardından da davul- zurna eşliğinde damadın babası Beytullah Üregen ile karşılıklı oynadı.

Polisler, düğünde önce silah atılmaması konusunda uyardı, ardından oynadı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis ekipleri, denetime gittikleri bir düğünde, davetlileri silah ve havai fişek atmamaları konusunda uyardı, ardından da davul- zurna eşliğinde damadın babası Beytullah Üregen ile karşılıklı oynadı.
​Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri İl Emniyet Müdürlüğünün başlattığı 'Silah atmayalım, yaşamları karartmayalım' projesi kapsamında merkez Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi'nde bir düğüne gitti. Düğün sahipleri ve katılımcılarla görüşerek silah ve havai fişek atılmaması konusunda uyarılarda bulunan polisler, hazırlanan broşürleri dağıttı. Polisler, damadın babası Beytullah Üregen'in davetini da kırmayıp, davul zurna eşliğinde karşılıklı oynadı.
Düğünlerde silah ve havai fişek atılmasının yasak olduğuna dikkat çeken Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü başpolislerinden Levent Atakan, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün aldığı karar doğrultusunda düğünlerden silah atılmaması için düğün sahipleri ile görüşüyor, hayırlı olsun diyerek uyarıcı bilgilendirme yapıyoruz. Amacımız silah atmayalım, yaşamları karartmayalım. Güç geçmiyor ki, magandaların yol açtığı cinayetler haber olmasın. Bunların önüne geçmek, vatandaşımızı bilinçlendirmek için çaba sarf ediyor, özellikle yaz aylarında artan düğünlerde önlem alıyoruz" dedi.

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Polisler, düğünde önce silah atılmaması konusunda uyardı, ardından oynadıPolisler, düğünde önce silah atılmaması konusunda uyardı, ardından oynadıPolisler, düğünde önce silah atılmaması konusunda uyardı, ardından oynadı

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