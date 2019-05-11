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Polisler eğitim dönüşü kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 16:40 | Son Güncelleme

 ANKARA'dan eğitimden dönen 3 polisin içinde bulunduğu otomobil, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, kontrolden çıkarak takla attı, 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.

Polisler eğitim dönüşü kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- ANKARA'dan eğitimden dönen 3 polisin içinde bulunduğu otomobil, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, kontrolden çıkarak takla attı, 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.
Kaza, Yozgat-Ankara karayolu Kırıkkale il sınırında meydana geldi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polisler, Ankara'da katıldıkları eğitimin ardından kendi araçlarıyla Ağrı'ya dönüş için yola çıktı. Fatih Şevket Ersin yönetimindeki 27 UY 101 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, polis memurları sürücü Fatih Şevket Ersin ile yanında bulunan Hayrullah Taşköprü, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammet Enes Yolcu ise yaralandı. Yaralı polis, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. 2 polisin cenazesi de kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Polisler eğitim dönüşü kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralıPolisler eğitim dönüşü kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralıPolisler eğitim dönüşü kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

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