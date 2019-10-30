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Polisler engelli çocuklarla sokak oyunları oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:30 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen şenlikte, polislerle yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlar oynayan engelli çocuklar eğlenceli vakit geçirdi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından engelli öğrencilerin topluma kazandırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında polisler engelli çocuklarla sokakta oyunlar oynadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından, engelli öğrencilerin sosyal alandaki yaşam kalitesini artırmak amacıyla "Engelsiz Düşler, Güvenli Gülüşler" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen çocuk oyunları şenliğinde, polisler ve yaklaşık 200 engelli öğrenci, halat çekme, sandalye ve mendil kapmaca, ip atlama, yumurta ve çuval yarışı gibi geleneksel sokak oyunları oynadı.

Şenliğe katılan çocuklar, hem eski sokak oyunlarını öğrenme hem de eğlenceli vakit geçirme fırsatı yakaladı.

- "Her şey özel öğrencilerimiz için"

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, yaptığı konuşmada, toplumun her kesimini önemseyen polislik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Engelli çocukları mutlu etmek için başlattıkları proje kapsamında bir dizi faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktaran Canpolat, şunları dile getirdi:

"Polis ile halk arasında ilişkiyi güçlendiren, toplumda var olan problemlerin altında yatan nedenleri bulmaya çalışarak suçu oluşturan ortamları ortadan kaldırmayı hedefleyen, suçla etkin mücadele sağlayan ve bütün bunların neticesinde de sosyal alandaki yaşam kalitesini artıran bir polislik anlayışını benimsiyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız projemiz kapsamında engelli öğrencilerimize İstanbul gezisi düzenledik. Engelli öğrencilerimiz için açılan kurslarımız, hobi bahçesi etkinliklerimiz de devam ediyor. Bugün yüzlerindeki tebessümleri görmek bizlere gurur verdi. Her şey özel öğrencilerimiz için."

Bu tür etkinliklerle çocukların birbirleriyle daha sağlıklı iletişim kuracağına dikkati çeken Canpolat, çocukların dijital oyunların yanında eski oyunları da öğrenmelerinin kişisel gelişimleri için daha faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Şenliğe, Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Abdulmuttalip Nalbant, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

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"Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" Amasya engelli çocuklar Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü

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