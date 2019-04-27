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Polisler erken yaşta evlilik ile kadına şiddetle mücadele eğitiminde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:48 | Son Güncelleme

İl emniyet müdürlüklerinin ilgili birimlerinden 481 polis, alanında uzman kişilerden erken yaşta evlilikler ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularını dinledi

İl emniyet müdürlüklerinin ilgili birimlerinden 481 polis, alanında uzman kişilerden erken yaşta evlilikler ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularını dinledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında geçen yıl nisan ayında imzalanan protokol kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla "2018-2019 Ortak Çalışma Planı" hazırlandı.

Plan doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşların alanda çalışan personeline yönelik farkındalığın artırılması ve kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla eğitim seminerleri planlandı.

Bu kapsamda, İzmir'de 15-19 Nisan ve 22-26 Nisan tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik "Erken Yaşta Evlilikler ile Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri" düzenlendi.

Eğitimlere, EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 il emniyet müdürlüklerinin çocuk birimlerinden 238, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimlerinden 243 olmak üzere toplam 481 polis katıldı.

Polisler, alanında uzman kişilerce verilen eğitim programlarında kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta zorla evliliklerle mücadele, mağdurlarla görüşme teknikleri, 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında polisin yetki ve sorumlulukları gibi konuları dinledi.

Programda, EGM Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner de polisin konuyla ilgili görevleri hakkında sunum yaptı.

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