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  4. Polisler eve girince... Eski eşini ve kızını katletti! Her şeyi itiraf etti

Polisler eve girince... Eski eşini ve kızını katletti! Her şeyi itiraf etti

26.03.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Erzurum’da meydana geldi. 51 yaşındaki Erdal Kızıloğlu, Emniyet Müdürlüğüne gidip 4 gün önce eski eşi 46 yaşındaki Ayşe İşlek ile kızı 30 yaşındaki Tuba Kızıloğlu’nu bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Polise teslim olan Erdal Kızıloğlu’nun itirafı üzerine polisler eve gitti ve anne ile kızın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Polisler eve girince... Eski eşini ve kızını katletti! Her şeyi itiraf etti

Korkunç olay, merkez Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu, bugün saat 17.00 sıralarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 4 gün önce eski eşi ve kızını öldürdüğünü itiraf etti.

POLİSLER EVE GİRİNCE CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Erdal Kızıloğlu'nun cinayet itirafı üzerine harekete geçen ekipler, Yıldızkent semtindeki eve gitti. Eve giren polis ekipleri, Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı.

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Anne- kızın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA/İHA)

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