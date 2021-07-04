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Polisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldı

04.07.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da kendinden bir süredir haber alınamayan genç, polis ekipleri tarafından parkta bir ağaca eşofmanla asılı halde bulundu. Hayatını kaybetmek üzere olan genci, polis ekipleri eşofmanı keserek kurtardı.

Polisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki M.M.'den bir süredir haber alamayan ailesi gencin hayatında endişe duyduklarını belirterek polis ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine M.M.'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, 02.15 sularında Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde devriye atan ekipler bölgede bulunan bir parkta ağaca asılı halde bir kişiyi gördü. Hızla olay yerine intikal eden ekipler ağaca asılı haldeki şahsı eşofmanı keserek aşağı indirdi. Yapılan incelemelerde şahsın bir süredir kendinden haber alınamayan 27 yaşındaki M.M. olduğu belirlenirken, nefes almakta zorlanan genç, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler M.M.'nin kaleme aldığı değerlendirilen mektup, bir adet tütün tabakası ile bir cep telefonu buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastanede tedavisi süren gencin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
polis Malatya
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