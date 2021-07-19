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Polisler harekete geçti! Korkunç iddia: Çocuğunu tavana asarak dövdü

19.07.2021 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de bir adamın çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Baba T.K. iki çocuk ve annesi polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Polisler harekete geçti! Korkunç iddia: Çocuğunu tavana asarak dövdü

Olay bugün öğlen saatlerinde Küçükçekmece Atatürk mahallesi Dinar sokakta yaşandı.

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İddiaya göre çocuğunu tavana asarak döven babayı komşuları polisi arayarak şikayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen baba T.K’yi, 2 çocuğunu ve annesini karakola götürdü. Ailenin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

"BÖYLE BİR ŞİDDETİ İLK KEZ GÖRDÜM"

Olayı görüntüleyen komşu Hasan Kum “Terasta beklerken bir çocuk çığlığı duydum. Karşı tarafta yaşayan Suriyeli aileden bir çocuğu feci bir şekilde dövdüğünü fark ettim. İple tersten asıp o şekilde şiddet uyguluyordu. Bunun üzerine bağırdım arkadaşa, neden böyle yaptığını sordum. Annesi içerinden çıktı 'size ne, siz karışmayın' dedi. 'Çocuğuna kızabilirsin ama öyle bir şiddet uygulayamazsın' dedim. Sonra baba dışarı çıktı, kapıyı kapattılar. Güvenlik güçlerine haber verdik. En kısa zamanda polisler geldi. Uzun süredir bu binada böyle tartışmalar oluyor ama böyle bir şiddeti ilk kez gördüm” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Küçükçekmece
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