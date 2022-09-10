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  4. Polisler kentte olduğunu öğrenip operasyon düzenledi! Terlikle kaçmaya çalıştı, ilk sözleri pes dedirtti

Polisler kentte olduğunu öğrenip operasyon düzenledi! Terlikle kaçmaya çalıştı, ilk sözleri pes dedirtti

10.09.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da 'hırsızlık' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Salar (26), polisin takibi sonucu yakalandı. Kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark eden Salar, polise "Ağabey bu beni niye çekiyor? Birini mi öldürmüşüz?" dedi.

Polisler kentte olduğunu öğrenip operasyon düzenledi! Terlikle kaçmaya çalıştı, ilk sözleri pes dedirtti

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Salar'ın, kentte olduğunu belirledi.

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TERLİKLERİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ardından adresini belirleyip, operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden Salar, terlikleriyle koşarak kaçmaya çalıştı. Polisin takibi sonucu yakalanan Salar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

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Hastane çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark edip, polislere dönerek "Ağabey bu beni niye çekiyor? Birini mi öldürmüşüz" dedi. Salar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Hırsız Karaman Önleyici tutuklama
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