Polisler meşaleli ve atlı yürüyüş yaptı

Erzurum'da, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında polis ve polis adayları meşaleli ve atlı yürüyüş yaptı.

Palandöken ilçesindeki Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden meşalelerle harekete geçen polisler, teşkilatın kuruluşu olan 1845 yılına özgü kıyafetleri giyerek, at üstünde yürüyüşe katıldı.

Açtıkları büyük Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüyen polisler, yol boyunca vatandaşların alkış ve yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yürüyerek Yakutiye Kent Meydanı'na gelen polisler, vatandaşların arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin seslendirdiği marşlara eşlik etti.

Ellerinde yanan meşalelerle sıraya giren polisler, vatandaşlarla öz çekim yaptı.

Etkinlik, mehteran gösterisinin ardından sona erdi.

