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Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 yaşındaki Umut Eymen Ete’nin hayalini gerçekleştirmek için seferber oldu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 yaşındaki Umut Eymen Ete’nin hayalini gerçekleştirmek için seferber oldu. Hayali polis olmak olan minik Umut Eymen’in sünnet hediyesi polis ağabeylerinden geldi.
Babası Artuklu Üniversitesinde temizlik görevlisi olan Ekrem Ete oğlunun hayallerini gerçekleştirmek için polislerle görüştü. Toplum Destekli Polislik büroda çalışan görevlilere oğlunun polis olma hayalini paylaşan baba Ekrem Ete, oğlunun sünnet olacağını ama bunun için polis ağabeylerini çok sevdiği için sünnetinde yanında olmalarını istediğini söyledi. Mardin Devlet Hastanesinde sünnet olan minik Umut Eymen’in talebini Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile paylaşan ekipler müdürün talimatı ile minik Eymen Ete için sürpriz bir sünnet hediyesi hazırladı.
Hazırladıkları motosikletli polis timi üniformasını önceden ailesine teslim eden polisler hastaneden polis üniforması ile taburcu olan Umut Eymen’i kapıda karşıladı. Şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşayan minik Eymen Ete, polis ağabeylerine tek tek sarılarak öptü.
Umut Eymen’in hayalini gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür eden baba Ekrem Ete, emniyet müdürlüğünde görevli tüm polis teşkilatına çocuğunun hayallerine ortak oldukları için teşekkür etti. Minik Umut Eymen polis ağabeylerinin elini tutarak hastaneden çıkıp, bindiği ekip otosu ile motosikletli yunus timleri, trafik ekiplerinin eşliğinde Mardin şehir turunun ardından sirenlerle evinde ailesine teslim edildi.
Polis ekipleri Umut Eymen Ete’ye, ’Sünnetini gördük inşallah mürüvvetini de görürüz. Allah ailesine bağışlasın. Vatanına milletine ailesine hayırlı bir evlat olsun’ temennisinde bulundu.

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi

Polisler minik Umut Eymen’in hayalini gerçekleştirdi
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