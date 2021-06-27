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Polisler, öğrenciler için lastikçi bile oldular!

27.06.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da oğlunu sınava yetiştirmek isteyen annenin kullandığı otomobilin lastiği patladı. Trafik polisleri durumu fark edip devreye girdi. Genci motosikletle YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye gireceği okula götüren polisler, yolda kalan endişeli annenin de lastiğini değiştirdi. Oğlunun sınava yetişemeyeceğinden korkan anne, polis ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Polisler, öğrenciler için lastikçi bile oldular!

YKS’nin ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 10.15 itibarıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da başladı. Öğrenciler, sınava yetişmek için erken saatlerde yollara koyulurken, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde araç trafiği oluştu. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ise, bir yandan trafik akışını sağlamak bir yandan da olumsuzluk yaşayan öğrenci ve velilere yardımcı oldu. Kapıların saat 10.00’a kadar açık kaldığı fakültelere yetişmek için hem öğrenciler hem de veliler ter döktü.

PATLAK LASTİKLE YETİŞMEYE ÇALIŞTI, DEVREYE POLİS GİRDİ

Oğlu Yusuf Ersin’i sınava yetiştirmek için otomobiliyle Mühendislik Fakültesi’ne giden sürücü Rana Ersin’in kullandığı aracın lastiği patladı. Trafik ekipleri lastiğin patlak olduğunu görünce sürücü ve oğlunu indirdi. Motorize bir ekipten bir polis memuru, genci motosikletle gideceği fakülteye yetiştirirken, sürücü anneye de diğer polis ekipleri yardımcı oldu. Trafik timleri, metal bir parçanın girip patlattığı lastiği istetme ile değiştirdi. Sürücü Rana Ersin de, hem oğlunu sınava yetiştiren hem de kendisine yardımcı olan trafik ekiplerine teşekkür etti.

"PATLADIĞININ FARKINA VARAMADIK"

Yaşadıkları telaş anlarını anlatan Rana Ersin, “Oğlum sınava girecekti. Sınava yetişmek isterken farkına varmadık, tekerimiz patlamış. Polislerimiz söyledi tekerin patlak olduğunu. Motosiklet ile götürdüler. Sağ olsunlar. Lastiğin değişmesine de yardımcı oldular” dedi.

İHA

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