HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisler, öğrencilerden helallik isteyip para bıraktı! 'Malzemelerden biraz kullandık'

Polisler, öğrencilerden helallik isteyip para bıraktı! 'Malzemelerden biraz kullandık'

30.11.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'tan gelerek Düzce'de meydana gelen depremde görev alan polisler, kullandıkları eşyalar için öğrencilerden helallik istedi. Polisler, kaldıkları yurttan ayrılmadan önce 'Burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve bunun gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin' yazılı not ile bir miktar para bıraktı. Yurt yetkilileri ise notu paylaşarak polislere teşekkür etti.

Polisler, öğrencilerden helallik isteyip para bıraktı! 'Malzemelerden biraz kullandık'

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası kente birçok ilden sağlık, kurtarma ve güvenlik personeli gönderildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli olup, deprem bölgesine gelen polisler ise dinleme ve yemek ihtiyaçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aliya İzzetbegoviç Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

deprem-bolgesinde-gorevli-polisler-kullandiklari-esyalar-icin-ogrencilerden-helallik-istedi_9439_dhaphoto4

''HAKKINIZI HELAL EDİN''

Öğrencilere ait odalarda kalıp, zaman zaman buradaki malzemeleri kullanan polisler, yurttan ayrılmadan önce yataklara, 'Burada kaldığımız süre boyunca tuvalet kağıdı ve bunun gibi malzemelerden biraz kullandık. Hakkınızı helal edin. Zonguldak Çevik Kuvvet' yazılı not ile bir miktar para bıraktı. Yurt yetkilileri ise notu paylaşarak polislere teşekkür etti.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: UKOME'den kritik karar! İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor: Dolmuşlar dönüştürülecekSon dakika: UKOME'den kritik karar! İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi geliyor: Dolmuşlar dönüştürülecek
Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'Karadeniz kıyılarında ortaya çıktı... 'Zehirleyici etkisi var'
Yemek yaparken kabusu yaşadı! 'Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm'Yemek yaparken kabusu yaşadı! 'Yüzümdeki derinin dökülmeye başladığını gördüm'
Anahtar Kelimeler:
Çevik Kuvvet Zonguldak Düzce

En Çok Okunan Haberler

Yılbaşında o ödemeler de artacak! 'Çift asgari ücret gelebilir...'

Yılbaşında o ödemeler de artacak! 'Çift asgari ücret gelebilir...'

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Berbere gitti, hayatı kurtuldu! Kafasında fark etti, ilk başta ben zannetti ama...

Berbere gitti, hayatı kurtuldu! Kafasında fark etti, ilk başta ben zannetti ama...

Gece birliktelik yaşadı, sabah kabusa uyandı! '3 ay ara verdim'

Gece birliktelik yaşadı, sabah kabusa uyandı! '3 ay ara verdim'

'Kaç yıllık olduğuna bakacaklar, daha da çıkar mı bilmiyorum'

'Kaç yıllık olduğuna bakacaklar, daha da çıkar mı bilmiyorum'

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.