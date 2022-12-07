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Polisler şüphelendi, kimliğini istedi! 'Avukatım' dese de kurtulamadı... İlk vukuatı değil

07.12.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da polis ekipleri, bir kafede kimlik kontrolü yaptı. Yanında avukat cübbesi bulunan S.B.'den şüphelenen ekipler, şahıstan kimliğini istedi. 'Avukatım' diyerek kimliğini göstermek istemeyen S.B., emniyete götürüldü. Yapılan kontrollerde S.B.'nin avukat olmadığı, 10 ay önce de Şanlıurfa'da kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtarak esnafı dolandırdığı öğrenildi. S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisler şüphelendi, kimliğini istedi! 'Avukatım' dese de kurtulamadı... İlk vukuatı değil

Edinilen bilgiye göre Iğdır’da bir kafede kimlik kontrolü yapan polisler, yanında avukat cübbesi bulunan bir kişiyi gördü. Polisler şahsın yanına giderek şüphelendikleri kişiden kimliğini göstermesini istedi. Yanında avukat cübbesi bulunan S.B., avukat olduğunu ve kimlik ibraz etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polisler S.B’den avukat kimliği göstermesini talep edince S.B., avukat kimliğini de ibraz etmeyince emniyete götürüldü. Emniyette yapılan incelemede S.B.’nin avukat olmadığı ortaya çıktı. Yapılan işlemler sonunda S.B. hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından tutanak tutuldu. Adliyeye sevk edilen S.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Iğdır Barosunun da şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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İLK VUKUATI DEĞİL

Kendini avukat olarak tanıtan S.B’nin 10 ay önce de Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, kendisini hakim ve askeri personel olarak tanıtıp, esnafı dolandırdığı öğrenildi. (İHA)

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Avukat kimlik

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