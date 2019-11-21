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Polisler ve yaşlılar oyun havası eşliğinde doyasıya eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 09:46 | Son Güncelleme

Toplum Destekli Polis ekipleri, huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret ederek hem sohbet ettiler, hem de türkü ve oyun havası eşliğinde eğlendiler.Burdur’da Toplum Destekli Polis ekiplerinin mahallelerde huzur toplantıları aralıksız devam ederken, Burdur merkezde bulunan huzur evinde kalan yaşlıları da ziyaret etmeyi unutmadılar.

Toplum Destekli Polis ekipleri, huzur evinde kalan yaşlıları ziyaret ederek hem sohbet ettiler, hem de türkü ve oyun havası eşliğinde eğlendiler.
Burdur’da Toplum Destekli Polis ekiplerinin mahallelerde huzur toplantıları aralıksız devam ederken, Burdur merkezde bulunan huzur evinde kalan yaşlıları da ziyaret etmeyi unutmadılar. Polis ekiplerinin huzur evinde kalan yaşlıların morallerini yükseltmek ve kendilerini yalnız hissetmemeleri için gerçekleştirdiği ziyaretten yaşlılar da memnun kaldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser Halil Karagöz ve şube çalışanları yaşlılar ile sohbet edip dertlerini dinlediler. Sohbet koyulaşınca çalan türkü ve oyun havaların eşliğinde hep beraber oynadılar. Polislerin söylediği türkülerle coşan yaşlılar oldukça eğlendi. Huzur evi sakinlerinden Ömer Karakaya, "Bizleri ziyaret ettiniz. Hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz" deyip kendisi de polislere şiir ve türkü söyledi.

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