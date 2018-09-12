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Polisler yaralı köpeği tedavi ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Polisler yaralı köpeği tedavi ettirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sırt bölgesinde kesik bulunan sokak köpeği, polis ekiplerince götürüldüğü hayvan hastanesinde tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesi yakınlarında bir köpeğin sırt bölgesinde kesik olduğunu gören vatandaşlar durumu Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaralı köpeği polis aracına alarak Kırklareli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğine ait hayvan hastanesine götürdü.

Burada sırt bölgesinde derin kesik olduğunu tespit eden veterinerler, köpeği tedavi etti.

Köpek daha sonra Kavaklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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hayvan hastanesi Kesik köpek

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