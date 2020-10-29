Polisler zorda kalana koştular, ehliyetsiz ve alkollü sürücüleri affetmediler

Adana’nın Kozan ilçesinde Kozan İlçe emniyet müdürlüğüne polis ekipleri ilçenin bir çok noktasında huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada aracı bozulan sürücüye polisler aracı iterek destek olurken alkollü ve ehliyetsiz olarak yakalanan sürücülere ise ceza yağdırdı. Uygulamada ehliyetsiz olup polisin üzerine araç süren bir sürücünün yakını ise polisten dakikalarca polisten özür diledi.

Adana’nın Kozan ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada alkollü ve ehliyetsiz sürücüler polisi denetiminden kaçamadı. Uygulamada aracı bozulan bir sürücüye polisler aracının çalışması için destek olurken alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan sürücülere ceza yağdırdı.

Saat 21.00 ve 00.00 arasında yapılan uygulamada 771 kişinin GBT sorgusu yapılırken 2 kişiye maske ihlalinden ceza yazıldı. Yapılan kontrollerde 151 araç denetlenirken 8 araç trafikten men edildi, 25 araca 19 bin 041 TL cezai işlem yapıldı. Uygulamalarda araç içinde yapılan aramalarda 1 kişiden bir içimlik esrar maddesi yakalanırken 1 kişi ruhsatsız tüfek bulundurması nedeni ile adli tahkikatlara başlandı. Uygulamada çok sayıda sürücüye ehliyetsiz ve alkollü oldukları için idari idari işlem yapıldı. Polis ekipleri Kozan’ın huzur ve güvenliği için uygulamaları kentin bir çok yerinde sıklıkla yapacağı öğrenildi.

