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Polislerden 11 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu

07.01.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan kozmetik ürünlerin içerisine gizlenmiş halde 3,5 kilogram eroin, tekstil eşyasına gizlenmiş halde 2,5 kilogram ve makine parçası içerisine gizlenen 9 kilogram kokain yakalandı.Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen ilk operasyonda yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirilen yolcuyu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan sonra Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olan kozmetik ürünlerin içerisine gizlenmiş halde 3,5 kilogram eroin, tekstil eşyasına gizlenmiş halde 2,5 kilogram ve makine parçası içerisine gizlenen 9 kilogram kokain yakalandı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen ilk operasyonda yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirilen yolcuyu taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan sonra Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Şüpheli yolcunun valizleri uçaktan indirildiğinde önce bagaj x-ray tarama cihazı ile tarandı. Kontrol sonrası açılan valizde tekstil ürünleri arasına plakalar halinde gizlenmiş ve kumaşlara emdirilmiş kokain tespit edildi. Piyasa değeri 1.8 milyon TL olan 2.5 kilo gram kokain ele geçirildi ve şüpheli yolcu gözaltına alındı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise yapılan risk analizi neticesinde Türkiye’ye uyuşturucu getirdiğinden şüphelenilen kişi Gümrük Muhafaza ekiplerince takibe alındı. Sabiha Gökçen Hava limanına inen yolcunun valizleri uçaktan tahliye edildikten sonra x-ray cihazı ile kontrol edildi.
Yapılan kontrol sonrasında içerisinde uyuşturucu olduğu düşünülen valizler yolcu salonuna gönderildi. Şüpheliye ait valizlerin içerisinde kozmetik ürünü içerisine gizlenmiş toplam 3.5 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık piyasa değerinin 2.6 milyon TL olduğu belirlenirken 1 kişi gözaltına alındı.
Üçüncü operasyonda ise toplam 9 kilogram kokaini makine parçasına gizleyerek Türkiye’ye sokmak isteyen yabancı uyruklu kişi takibe alındı.
Yapılan kontrol neticesinde şüphelinin makine parçasına gizlenmiş yaklaşık 6.6 milyon TL değerindeki uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen üç operasyon sonucunda yaklaşık 11 milyon Türk lirası değerinde 15 kilogram ağırlığında uyuşturucu ele geçirilirken uyuşturucuyu Türkiye’ye sokmak isteyen yabancı uyruklu 3 yolcu, gözaltında işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

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