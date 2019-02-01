HABER

Polislerden annelere güvenlik semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

Polislerden annelere güvenlik semineri

İSTANBUL (AA) - Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Belediyesince düzenlenen programda, çocukların karşılaşabileceği tehlikelere karşı anneleri bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince gençlerin suç ve suçtan korunmalarına yönelik ebeveynlerin bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinde güvenlik semineri düzenlendi.

Emniyet mensupları anneleri, çocuklarını polisle korkutmamaları konusunda uyararak, bu durumda çocukların kötü bir olay yaşadığında ya da bir sorunla karşılaştıklarında polise gitmekten çekindiklerini kaydetti.

İnternet ile sosyal medyanın güvenli kullanımından, yanlış arkadaş seçimine kadar çocukların dikkat etmesi gerektiği birçok konuya değinilen programda, çocukları internet ortamında büyük tehlikelerin beklediği belirtildi.

Ayrıca seminerde, annelere, çocuklarının sosyal medyasını denetim altında tutma, beğendiği sayfaları ve takipçileri inceleme, interneti ortak alanda kullanmalarını sağlama tavsiyelerinde bulunuldu.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Binali Yıldırım, Barış Manço Evi'ndeBinali Yıldırım, Barış Manço Evi'nde
Kırsala dönüş hızlandıKırsala dönüş hızlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi Güvenlik semineri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.