Polislerden annelere güvenlik semineri

İSTANBUL (AA) - Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Belediyesince düzenlenen programda, çocukların karşılaşabileceği tehlikelere karşı anneleri bilgilendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince gençlerin suç ve suçtan korunmalarına yönelik ebeveynlerin bilgilendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinde güvenlik semineri düzenlendi.

Emniyet mensupları anneleri, çocuklarını polisle korkutmamaları konusunda uyararak, bu durumda çocukların kötü bir olay yaşadığında ya da bir sorunla karşılaştıklarında polise gitmekten çekindiklerini kaydetti.

İnternet ile sosyal medyanın güvenli kullanımından, yanlış arkadaş seçimine kadar çocukların dikkat etmesi gerektiği birçok konuya değinilen programda, çocukları internet ortamında büyük tehlikelerin beklediği belirtildi.

Ayrıca seminerde, annelere, çocuklarının sosyal medyasını denetim altında tutma, beğendiği sayfaları ve takipçileri inceleme, interneti ortak alanda kullanmalarını sağlama tavsiyelerinde bulunuldu.

