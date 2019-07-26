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Polislerden kaçan şahısların arabasında tüfek ve fişek ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Başakşehir’de parkta havaya ateş eden şahıslar ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Başakşehir’de parkta havaya ateş eden şahıslar ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Şahıslar kaçarken, kırsal alanda bulunan araçta yapılan aramalarda 1 adet tüfek ve 60 adet fişek ele geçildi. Araçta yapılan arama anı polis kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba akşamı saat 20.00 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçtan şahısların havaya ateş açtığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler araçtaki 2 kişi kontrol etmek istediği esnada şahıslar kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri şahısları havaya bir el ateş ederek durdurmak istedi. Bu sırada şüphelilerden biri, aracı polislerin üzerine sürerken diğerinin de silahını görevlilere doğrultması üzerine polis ekipleri aracın lastiklerine bir el ateş etti.

1 tüfek, 60 fişek ele geçirildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli şahısların aracı Başakşehir’de kırsal alanda saklı bir şekilde bulundu. Araçta yapılan çalışmalarda 1 adet tüfek ve 60 adet fişek ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda araçta bulunan Emrah C. isimli şahsın Gaziosmanpaşa’da bulunan özel bir hastaneye yaralı şekilde müracaat ettiği tespit edildi. Yaralı şahsın tedavisi devam ederken, 2009-2019 yılları arasında taksirle öldürme, sahtecilik, hırsızlık olmak üzere 36 aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

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