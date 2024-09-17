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  4. Polislerden motosiklet sürücüsüne orantısız güçle darp! Şanlıurfa'daki iddia üzerine harekete geçildi

Polislerden motosiklet sürücüsüne orantısız güçle darp! Şanlıurfa'daki iddia üzerine harekete geçildi

17.09.2024 13:16
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Şanlıurfa'da üç polisin motosiklet sürücüsünü darbettiği görüntüler gündem oldu. Orantısız güç kullandıkları iddiaları üzerine o polisler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Viranşehir ilçesinde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde polislerin motosiklet sürücüsü İ.A.'yı (25) darbettiği görülüyordu. Kaymakamlık idari soruşturma başlattı.

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ORANTISIZ GÜÇ İDDİASI

Viranşehir’de motosikletli polis timleri, yaptıkları denetimde motosiklet sürücüsü İ.A.’yı durdurarak arama yapmak istedi. Daha önce suç kaydı olduğu ileri sürülen İ.A. ile polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 polis memuru, İ.A.’yı iddiaya göre yol kenarında orantısız güç kullanarak darbetti. Olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

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KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Viranşehir Kaymakamlığı açıklama yaptı. Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bazı polis memurlarının bir vatandaşı orantısız güç kullanarak darbettiğine ilişkin iddialar hakkında Kaymakamlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış olup konu titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Gözaltına alınan İ.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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polis darp
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