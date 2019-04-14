Polislerden şehide vefa

Zonguldak'ta mezarı bulunan ve 34 yıl önce şehit düşen komando er Güngör Tunçel'in mezarı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırıldı.

Kayseri'de 34 yıl önce vatani görevini yaptığı sırada şehit olan komando er Tunçel, memleketi Zonguldak'ın merkeze bağlı Dilaver Mahallesi'ndeki aile mezarlığına toprağa verildi.

Şehidin taşlarla çevrilen mezarının yaptırılmasını isteyen Mahalle Muhtarı Bülent Bektaş, durumu İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'ya bildirdi.

Konuyla yakından ilgilenen Turanlı'nın girişimleriyle kısa sürede yeniden yaptırılan Tunçel'in mezarının yanına Türk bayrağı dikildi.

- "Şehidimize yakışır bir mezarı oldu"

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehidin mezarlığının yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Daha önce başka bir şehidin mezarlığının bayrağını ve direğini taktıklarını hatırlatan Bektaş, "Bu ağabeyimizin şehit olduğunu biliyordum çünkü bizden 3-5 yaş büyüktü. Birlikte futbol oynuyorken kendisini hatırlıyorum. Onun da mezarının burada olduğunu biliyordum. Onun da fotoğrafını çekip emniyet müdürümüze gönderdim. O da sağ olsun ilgilendi." diye konuştu.