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Polisten vatandaşlara darp! İzmir Valiliğinden Buca'daki olaya ilişkin açıklama

27.11.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Valiliği, Buca ilçesinde bazı polislerin vatandaşları darp ettiği iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve 1 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Polisten vatandaşlara darp! İzmir Valiliğinden Buca'daki olaya ilişkin açıklama

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında meydana gelen, sosyal medyaya da görüntüleri paylaşılan olayla ilişkin İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, 24 Kasım'daki olayda polisin, öğrencilerin güvenliği için bölgede denetim ve kontrol görevi yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşlarımızın polise mukavemet ettiği, bir polisimizi darp ettiği, polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşlarımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."

AA

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Anahtar Kelimeler:
polis İzmir Buca
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