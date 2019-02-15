Polislerden yürekleri ısıtan görüntü

İnsanların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan polisler, soğuktan donmak üzere olan bir sokak kedisini hayata döndürdü.

Düzce Emniyet Müdürlüğü girişindeki müracaat kulübesinde nöbet tutan polisler, soğuktan donmak üzere olan kediyi ısıtarak yeniden hayata döndürdü. Nöbet kulübesinde Emniyet Müdürlüğüne gelen ziyaretçilerin oturması için ayrılan sandalyeye gazete seren polisler, sandalyeyi soğuk havada üşüyen sokak kedisine ayırdı. Sıcak ortamda kediyi donmaktan kurtaran polisler insanlık dersi verdi. Kedi ise kendisini sandalyede ısıtan polislere sevgi gösterisinde bulunarak sevimli hareketlerle adeta teşekkür etti.



