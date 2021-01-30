HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polislere ateş açan şahıslar adliyeye sevk edildi; ateş etme olayından haberimiz yok dediler

Polislere ateş açan şahıslar adliyeye sevk edildi; ateş etme olayından haberimiz yok dediler

30.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Hürriyet mahallesinde dün 15.00 sıralarında polis ekiplerine ateş ederek kaçan ve Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Düzenlenen operasyonda Gemlik’te ikamet içinde yakalanan M.C., A.B., H.Ö.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Hürriyet mahallesinde dün 15.00 sıralarında polis ekiplerine ateş ederek kaçan ve Gemlik ilçesinde operasyonla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Düzenlenen operasyonda Gemlik’te ikamet içinde yakalanan M.C., A.B., H.Ö. ve F.Y., Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sonrasında Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Şahıslar, polise ateş etme olayından haberlerinin olmadığını iddia etti. Operasyon sonrasında evde yapılan aramada üç adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Zanlılara, silah kanununa muhalefet ve uyuşturucu kullanımından da işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Kızı fuhuş çetesinin eline düştü! Gelen telefonla ikinci şoku yaşadıKızı fuhuş çetesinin eline düştü! Gelen telefonla ikinci şoku yaşadı
Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da can pazarı! Metro köprüsünden denize atladı

İstanbul'da can pazarı! Metro köprüsünden denize atladı

Trafik polisinden yürekleri ısıtan davranış! Üşüyen çocuğa montunu verdi

Sosyal medyada paylaşıldı, çok sayıda beğeni aldı

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

Artış devam ediyor! İşte İstanbul barajlarında son durum

Amasya’da 2 bin 600 yıllık ‘Kubaba Sunağı’ bulundu

Amasya’da bulundu! 2600 yıllık

Gaziantep Valisi Gül: Vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.