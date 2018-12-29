Polislere cansız manken üzerinde ilk yardım eğitimi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından, polislere yönelik afet ve ilk yardım eğitimi verildi. AFAD uzmanları, 120 polisin katıldığı eğitimde, hem katılımcılar, hem de cansız mankenler üzerinde uygulama yaptı.

Erzurum'da afet bilinci oluşturmak üzere okullar ve kamu kuruluşlarına yönelik eğitim programları düzenlenen AFAD Müdürlüğü, bu kez İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görev yapan polisleri misafir etti. AFAD'a ait salonda 120 polis memuruna doğal afetler, yangın ve ilk yardım konusunda bilgiler verildi. Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç ve AFAD eğitmenleri, çocukla, bir yetişkine yapılacak ilk yardımı ayrı ayrı anlattı. Eğitime katılan polis memurları, cansız manken ve arkadaşları üzerinde öğrendiklerini uyguladı.

AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, kurum olarak düzenledikleri eğitimin önemine dikkat çekti, afet öncesi ve sonrası yapılacak çalışmaların katılımcılara anlatıldığını söyledi. Öğrenciler ve kamu personeline verilen bilgilerin birçok konuda eksiklikleri giderici nitelikte olduğunu belirten Karslı, 2018 yılının son eğitimin polislere verildiğini vurguladı. 2018 yılında 45 bin 192 kişiye ulaşmayı başardıklarını belirten Karslı, "Arkadaşlarımızın verdikleri eğitimlerde bu yıl ulaştıkları rakam küçümsenmemelidir. Arkadaşlarımız, okullarımızda çocuklarımıza ve kamu kurumlarında çalışanlarına yönelik yaptıkları tatbikatlarla afetlerde ve karşılaşacakları birçok konuda eksiklikleri giderme yönünde tamamlayıcı unsur olmaya çalışıyor" dedi.