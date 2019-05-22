HABER

Polislere çarparak yaralayan sürücü vurularak durduruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 01:07 | Son Güncelleme

Çorlu’da meydana gelen olayda, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan O.Ç.

Polislere çarparak yaralayan sürücü vurularak durduruldu

Çorlu’da meydana gelen olayda, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan O.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına alan iki polis memuru bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Polislere çarparak kaçan ve dur ihtarına uymayan sürücü ise vurularak yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay Çorlu’da Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi’nde meydana geldi.
Geçtiğimiz hafta 15 Mayıs tarihinde İstanbul Kadıköy’e eşini silahla yaralayarak kaçan ve olayın ardından aranan O.Ç. adlı şüphelinin Hıdırağa Mahallesi’nde olduğunu tespit eden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nde görevli polis memurları H.Y. ve S.K. takviye polis ekiplerinin de yardımıyla mahalleye giderek O.Ç. adlı şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobilin etrafını çevirdi ve şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu sırada E.H. idaresindeki 34 GY 1721 plakalı otomobil polis otolarından birine çarptı. Polisin dur ikazında bulunduğu sürücü E.H., ikaza uymayarak kaçmaya çalışınca O.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına alan polis memurları H.Y.ve S.K’ye çarparak kaçmaya devam etti. Bu sırada bölgede bulunan diğer polis ekiplerinin dahil olduğu kovalamaca sırasında E.H. adlı sürücü vurularak etkisiz hale getirildi. Bir evin duvarına da çarparak duran otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Diğer yandan E.H.’nin çarptığı H.Y. ve S.K. isimli sivil polisler kol, bacak ve kalçalarında bulunan kırıklar nedeniyle olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralı olarak Çorlu devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay sonrası mahalleye çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi ile çevik kuvvet ekipleri gönderildi.
O.Ç. adlı aranan şüphelinin de gözaltına alındığı olayda yaralanan polis memurlarının tedavileri sürerken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma da sürdürülüyor.

Polislere çarparak yaralayan sürücü vurularak durduruldu

Polislere çarparak yaralayan sürücü vurularak durduruldu

Polislere çarparak yaralayan sürücü vurularak durduruldu

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Şeker hastası kadın evinde ölü bulunduŞeker hastası kadın evinde ölü bulundu
Otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, eşi ve 2 çocu yaralandıOtomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, eşi ve 2 çocu yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Güldür Güldür oyuncusu Polisleri darp etmişti! İstenilen ceza belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.