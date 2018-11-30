Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğini telefonla arayan ve ismini açıklamayan bir kadın, A.D. (38) isimli kadın polis memurunun kadın ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir polis merkezinde görevli kadın polis memuru A.D.’nin telefonu Adana 3. Sulh Ceza Mahkemesinin kararıyla dinlemeye alındı.

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Ahlak polisi, dinlemelerde A.D.’nin Adana Adliyesinde görevli polis memurları Y.A. ve M.B. ile öğretmen ablası M.B.’ye fuhuş yaptırdığını tespit etti. Cumhuriyet savcısı, kadın polis hakkında ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Davanın iddianamesinde, kadın polisi arayan C.H., “Adil bey bir arkadaşı vardı o da gelsin diyor’ derken, sanık polis A.D.'nin de, "Canım benim yani önceden ayarlamak lazım böyle şeyleri, ben size söyledim bana önceden haber verin gelişinizi" diyerek cevap verdiğine dikkat çekildi.